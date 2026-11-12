Agenda de Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 12 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 6 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Se realizará una marcha a las 10:00 horas de la sede de la alcaldía Iztacalco en avenida Río Churubusco y avenida Té, colonia Gabriel Ramos Millán, alcaldía Iztacalco con destino al Zócalo en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Docentes activos del Instituto Politécnico Nacional se concentrarán a las 10:00 horas en la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional en avenida Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, colonia Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Ciclistas rodarán a las 20:45 horas de Prolongación Canal de Miramontes 3520, colonia San Bartolo el Chico con destino al Cerro de la Estrella, en Carretera Escénica al Cerro de la Estrella, colonia Ampliación Veracruzana, alcaldía Iztapalapa.

Patinadores rodarán en la alcaldía Cuauhtémoc a las 20:00 horas de Doctor Mora, colonia Centro a un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ