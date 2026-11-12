Incendio en Polanco Hoy: ¿Qué Pasó en Edificio de Calle Emerson?

La mañana de este jueves se registró un incendio en un edificio de departamentos en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), lo cual movilizó a los servicios de emergencia desde antes de las 05:00 horas.

Los hechos ocurrieron en la calle Emerson, colonia Polanco V Sección, por lo que los vecinos de inmediato solicitaron la presencia de los equipos de rescate.

Al sitio acudieron los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos para combatir las llamas que salían de la parte superior del edificio en Polanco.

También llegó personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que acordonó la zona para evitar mayores riesgos.

Los expertos iniciaron las labores para extinguir el fuego, que se reportó alrededor de las 04:50 horas en el edificio de cuatro pisos.

Más tarde, en redes sociales el Heroico Cuerpo de Bomberos informó que el incendio ocurrió en un penthouse que resultó afectado en su totalidad.

“Procedemos a extinguir el fuego y realizamos labores de remoción y enfriamiento”, detalló.

SPB