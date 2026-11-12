Accidentes

Incendio en Polanco Hoy: ¿Qué Pasó en Edificio de Calle Emerson?

El Heroico Cuerpo de Bomberos acudió a la alcaldía Miguel Hidalgo para combatir el fuego en un edificio de departamentos

Servicios de emergencia en la colonia Polanco, CDMX, por incendio en edificio. Foto: N+Servicios de emergencia en la colonia Polanco, CDMX, por incendio en edificio. Foto: N+
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