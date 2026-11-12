Asaltantes Armados Roban con Violencia Dos Negocios Familiares en Puebla

Un violento atraco fue perpetrado contra dos establecimientos ubicados en la colonia Guadalupe Victoria de la ciudad de Puebla.

Aunque aún había una importante actividad comercial en la 7 norte, entre 64 y 66 poniente, tras caer la noche, sujetos con armas de fuego acudieron a dos micronegocios familiares, una salchichonería y una recaudería, e ingresaron para amagar a los dependientes y quitarles objetos de valor, así como dinero en efectivo.

Lo que alarmó a los vecinos y comerciantes de la zona fueron los disparos de arma de fuego que hicieron los delincuentes para amedrentar a los dueños y empleados de ambos comercios.

Una de las balas causó una lesión a una joven que trabaja en uno de los establecimientos. Posteriormente, los asaltantes huyeron del lugar.

Paramédicos acudieron para atender a la persona lesionada, aunque se indicó en ese momento que se trató de un rozón de bala. Asimismo, arribaron elementos policiales para tomar conocimiento del asalto, ya que nada pudieron hacer para detener a los transgresores de la ley.

A decir de los vecinos, es necesario que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realice acciones reales para disminuir el índice delictivo en esa colonia, ya que por lo menos cada semana un negocio en ese lugar es atracado.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR