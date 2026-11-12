Seguridad

Asaltantes Armados Roban con Violencia Dos Negocios Familiares en Puebla

Sujetos con armas de fuego ingresaron a una salchichonería y una recaudería, para amagar a los dependientes y quitarles objetos de valor

Al lugar llegaron paramédicos y policías municipales.Al lugar llegaron paramédicos y policías municipales. Foto: N+

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Alarma en Puebla tras violento robo a dos pequeños negocios. Una joven resultó herida durante el asalto.

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