Homicidios

Detienen en Puebla a Presunto Asaltante que Causó la Muerte de su Víctima en la CDMX

José Manuel 'N' atracó a dos personas que se resistieron al robo en la alcaldía Magdalena Contreras; una resultó lesionada y la otra falleció

José Juan 'N' tuvo un cómplice en el asalto donde mataron a una persona.José Juan 'N' tuvo un cómplice en el asalto donde mataron a una persona. Foto: FGE Puebla

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José Manuel 'N', implicado en un mortal asalto en CDMX, es arrestado en San Martín Texmelucan.

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