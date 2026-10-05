Detienen en Puebla a Presunto Asaltante que Causó la Muerte de su Víctima en la CDMX

En el municipio de San Martín Texmelucan en Puebla, fue detenido José Manuel 'N' de 63 años de edad, quien contaba con una orden de aprehensión vigente en la Ciudad de México por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.

Mediante acciones de colaboración interinstitucional, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) localizó y detuvo a este sujeto, por hechos ocurridos el pasado el 22 de marzo de 2015 en la alcaldía Magdalena Contreras.

De acuerdo con las indagatorias dos personas fueron interceptadas por sujetos que presuntamente intentaron despojarlas de sus pertenencias. Al oponer resistencia, una de las víctimas perdió la vida y otra resultó lesionada con un objeto punzocortante.

Gracias a los actos de investigación de campo y gabinete, personal de la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional de la Fiscalía de Puebla, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Marina, se estableció que el requerido se encontraba radicando en San Martín Texmelucan.

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El pasado 1 de octubre de 2026, los agentes lograron ubicarlo y, tras corroborar su identidad, dieron cumplimiento al mandamiento judicial emitido en su contra.

José Manuel 'N' fue trasladado para los trámites correspondientes y posteriormente entregado a personal de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Con información de N+

JAPR