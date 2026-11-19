Un grupo de sujetos armados asesinó a balazos a un hombre de 46 años, luego de irrumpir en su domicilio y agredir a varios integrantes de su familia, en la comunidad de Ocotlán, perteneciente al municipio de Tlaxcala.

El ataque ocurrió en una vivienda de dos pisos ubicada sobre la privada Miraflores, en la colonia del mismo nombre, la noche del 18 de noviembre.

De manera preliminar se sabe que los delincuentes interceptaron a varios integrantes de la familia en la vía pública y los obligaron a ingresar a su domicilio.

Posteriormente, sometieron y golpearon a las víctimas, a quienes interrogaron sobre sus actividades. Momentos después, dispararon en repetidas ocasiones contra Alfredo 'N', de 46 años de edad y procedieron a darse a la fuga.

Ataque armado moviliza a cuerpos de seguridad en Tlaxcala. Foto: La Polilla MX

Durante la agresión, una mujer logró refugiarse en la planta alta del inmueble y solicitó auxilio al número de emergencias 9-1-1.

Policías estatales y municipales, así como paramédicos de Protección Civil, acudieron al domicilio para atender el reporte. Los técnicos en urgencias médicas también atendieron a tres integrantes de la familia quienes presentaron crisis nerviosa tras el ataque.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las indagatorias.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala emitió un comunicado sobre los hechos en donde confirmó que el Ministerio Público ya abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado tras lo ocurrido en la colonia Miraflores, de la comunidad de Ocotlán.

Aunque las autoridades todavía no confirman el móvil del asesinato, las indagatorias siguen en curso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a derecho.

Con información de N+

MCS