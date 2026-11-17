Se registró un ataque armado en la colonia Francisco Sarabia, del municipio tlaxcalteca de Calpulalpan, donde un hombre habría perdido la vida tras recibir varios impactos de bala.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos habrían descendido de una camioneta negra y disparado contra un hombre de aproximadamente 30 a 40 años de edad, quien acababa de salir de un puesto de comida.

La víctima, quien vestía una chamarra negra y portaba un casco, habría recibido inicialmente varios disparos en las piernas y posteriormente un impacto de bala en la cabeza.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de seguridad y cuerpos de emergencias; sin embargo, solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

La información fue reportada a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) quienes realizaron el levantamiento de cuerpo e iniciaron con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Con información de N+

GMAZ