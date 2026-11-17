Lo que sería una tarde de diversión por fin de semana largo terminó en riña en el Parque Acuático Tephé, ubicado en Ixmiquilpan, Hidalgo; reportan personas lesionadas.

El día festivo es usado por las familias para convivir en sitios cercanos a la ciudad y entre las actividades favoritas, está la de visitar balnearios. Sin embargo, una discusión terminó en una pelea en medio de las albercas y aguas termales.

Los servicios de emergencias fueron alertados por una riña en el balneario de Tephé, localizado sobre la carretera México-Laredo, a la altura del km 152. De inmediato se dirigieron al punto, ya que este parque acuático de aguas termales es considerado uno de los más grandes de Hidalgo.

En el lugar encontraron a varias personas lesionadas a causa de diversos golpes, por lo que dieron inicio las investigaciones.

¿Cómo empezó la riña en el balneario Tephé en Ixmiquilpan, Hidalgo?

Según los primeros reportes, la pelea campal en el parque acuático ocurrió cuando un grupo de visitantes discutió con personal del recinto recreativo. Pero el pleito no se quedó en agresiones verbales, pues en casi instantes se fueron a los golpes.

Algunas personas abandonaron las albercas para unirse a la trifulca, mientras que otras no perdieron tiempo, así que en el agua soltaron los puñetazos y patadas.

Al ver que la situación se salía de control, salvavidas y personal de otras áreas intentaron detener la riña en el balneario Tephé.

Los datos preliminares refieren que al menos 16 personas resultaron lesionadas, una de ellas de consideración. Asimismo, se tiene el reporte de cinco personas detenidas.

Hasta el momento, ni el municipio de Ixmiquilpan ni el Parque Acuático Tephé han emitido una postura oficial sobre la pelea campal que se registró al interior del recinto turístico, el cual contaba con gran presencia de visitantes que disfrutaban del puente.

EPP