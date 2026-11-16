La violencia vuelve a enlutar a toda una comunidad en Guerrero. El asesinato de la doctora Jadia Guadalupe García Valdovinos, esposa del exalcalde de Olinalá, José Juan Herrejón Ortiz, es investigado por las autoridades; así fue el ataque armado.

Las primeras indagatorias refieren que la pareja circulaba sobre la Autopista del Sol con dirección a la Ciudad de México (CDMX), cuando a la altura del municipio de Huitzuco ocurrió la balacera.

El vehículo se encontraba cerca de la caseta de cobro Paso Morelos y posteriormente fue interceptado. Sujetos armados abrieron fuego en diversas ocasiones para después huir.

Debido a las lesiones que le provocaron los impactos de bala, Jadia Guadalupe García Valdovinos perdió la vida casi al instante; en tanto, el exalcalde de Olinalá resultó herido. Las primeras líneas de investigación refieren que presuntamente se trató de un intento de asalto; no obstante, no se descarta un ataque directo.

¿Quién era Jadia Guadalupe García Valdovinos?

Luego de confirmarse la muerte de Jadia Guadalupe García Valdovinos durante un ataque armado ocurrido el fin de semana, las muestras de cariño y exigencias para pedir que su caso no quede impune de inmediato se hicieron visibles en redes sociales.

La esposa del exalcalde de Olinalá tenía 32 años de edad, era doctora y trabajaba en la Secretaría de Salud de Guerrero. Por esta razón, la dependencia lamentó su deceso a través de redes sociales.

“Expresa su más sentido pésame por el sensible fallecimiento de la Dra. Jadia Guadalupe García Valdovinos, quien fuera compañera de trabajo de esta dependencia. Asimismo, se une a la pena que embarga a sus familiares, amistades y seres queridos, y reconoce su entrega, profesionalismo y calidad humana”, indicó junto a una esquela.

Foto: Salud Guerrero

Mientras que el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Guerrero también se pronunció al respecto y mostró solidaridad con el exalcalde priísta de Olinalá, Juan Herrejón Ortiz.

“Guerrero necesita vivir en paz. Las familias guerrerenses necesitan certeza de que volverán a casa; necesitamos autoridades que resuelvan la problemática de manera eficaz en beneficio del pueblo”, indicó en un comunicado.

EPP