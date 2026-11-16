Durante la madrugada del 17 de noviembre se ha registrado un sismo de magnitud 7.1 en Indonesia. El terremoto ocurrió en mar abierto, al norte de la isla de Yamdena.

Según datos del Indonesia Tsunami Early Warning System, el sismo ocurrió a una profundidad de 115 kilómetros, en el mar de Arafura. Por el momento, las autoridades del país del sureste asiático no han emitido una alerta de tsunami.

El gobierno de Indonesia ha advertido sobre el riesgo de que ocurran réplicas de una magnitud considerable.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) atribuyó al sismo una magnitud 6.6, con una profundidad de 35 kilómetros. La agencia estadounidense no solo descartó una alerta de tsunami, sino que además calculó un 94% de probabilidades de que el sismo no haya dejado víctimas mortales.

Hasta el momento, pese a su intensidad, el gobierno de Indonesia no ha reportado posibles daños.