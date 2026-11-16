Un juez de Paraguay ordenó el traslado inmediato del expresidente Santiago Peña a la Prisión Militar de Viñas Cué, ubicada en Asunción, donde deberá permanecer bajo prisión preventiva mientras enfrenta una investigación relacionada con el colapso de Ueno Bank.

La resolución fue emitida este lunes 16 de noviembre de 2026 por el juez penal de garantías Osmar Legal, quien dispuso que Peña sea trasladado desde el Regimiento Escolta Presidencial, instalación militar en la que permanecía recluido desde el pasado 6 de noviembre.

De acuerdo con la comunicación judicial, las autoridades de Viñas Cué deberán tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física del exmandatario. También se ordenó que permanezca separado del resto de las personas privadas de la libertad, particularmente de otros procesados en la misma causa.

El magistrado solicitó además un informe detallado sobre los protocolos y las medidas de seguridad que se aplicarán durante su estancia en el centro penitenciario militar.

La decisión se produjo después de que se difundieran denuncias sobre presuntos privilegios que habría recibido Peña durante su reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial. Entre las condiciones señaladas se encuentra la instalación de un gimnasio con aparatos de ejercicio para uso del exmandatario.

Ante la polémica, el presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció este lunes la destitución del comandante de esa instalación militar, el coronel José Dayub.

Por su parte, el ministro de Defensa, Óscar González, confirmó que consultó al mando militar sobre la existencia de los equipos de gimnasio y que este reconoció que estaban instalados en el recinto, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

Santiago Peña enfrenta una investigación relacionada con el colapso de Ueno Bank, entidad financiera que entró en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central de Paraguay el pasado 3 de noviembre.

La Fiscalía le atribuye presuntos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio, por supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos y los vínculos entre funcionarios y el grupo empresarial propietario de la institución financiera.

La crisis bancaria afectó a millones de usuarios y generó una controversia política en el país sudamericano.

Peña fue destituido por el Senado paraguayo mediante un juicio político el pasado 6 de noviembre, luego de ser declarado culpable de mal desempeño de sus funciones. Posteriormente, quedó bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones penales.

El traslado a Viñas Cué únicamente modifica el lugar donde el exmandatario deberá cumplir la medida cautelar, por lo que no representa una sentencia condenatoria.

PT