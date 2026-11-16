Alrededor de 14 personas, entre ellas cuatro menores de edad, fueron rescatadas luego de que la lancha donde navegaban, al pasar por la zona de Villa de Mar en la ciudad de Veracruz, se volteara y quedaran a la deriva.

Los hechos se registraron al mediodía de este lunes, donde se reportó que los turistas pedían auxilio al estar flotando en el agua junto con la embarcación colapsada, por lo que los mismos lancheros de Villa del Mar acudieron para apoyarlos y rescatarlos de la zona.

La lancha había salido del muelle de pescadores, la cual ya iba de regreso después de visitar una de las islas y, presuntamente, por el oleaje elevado que se registraba en ese momento, se le pidió a la gente que se pasara a la parte del frente.

Sin embargo, hubo caso omiso a dicha indicación, lo que ocasionó que se volteara. Fueron varios metros que tuvieron que ser arrastrados para que llegaran a la playa, poniéndolos a resguardo de elementos de Protección Civil y paramédicos, quienes llegaron para valorar a las personas.

Hasta este momento, el reporte que se tiene hasta el momento es que ninguna persona resultó lesionada y solo hubo crisis nerviosa, sobre todo con los menores de edad, quienes, después de recibir la atención debida, se retiraron por su propio pie.