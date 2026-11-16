El choque entre dos automóviles se registró sobre la carretera Los Reyes-Zacatepec en el estado de Tlaxcala provocando afectaciones en la circulación vehicular de dicho tramo.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió aproximadamente al mediodía de este lunes 16 de noviembre de 2026, a la altura del kilómetro 116+200, movilizando a cuerpos de emergencias.

El percance ocurrió en los carriles con dirección al municipio tlaxcalteca de Apizaco, quedando las unidades atravesadas en el camino impidiendo que otros vehículos pudieran avanzar.

Por este accidente no se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que tras el retiro de los automóviles siniestrados fue reabierta la circulación vial en esta carretera de Tlaxcala.

En otro caso, una camioneta protagonizó una aparatosa volcadura en inmediaciones de la carretera Acatzingo-El Seco a la altura de la comunidad El Ocotal en el estado de Puebla.

La unidad terminó a un costado de la carpeta asfáltica, por lo que no se generó el cierre de circulación del tramo carretero. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del conductor.

Con información de N+

GMAZ