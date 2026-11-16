Dos niños de 2 y 5 años de edad perdieron la vida luego de quedar inconscientes durante un incendio registrado en una vivienda de la colonia Cortinas, al sur de Ciudad Obregón, la noche del sábado.



Las víctimas fueron identificadas como Mia Guadalupe e Iker Eduardo, quienes se encontraban en el domicilio de la calle Francisco Zarco, entre Zacatecas y Chihuahua, cuando comenzó el fuego.



El fuego al parecer había iniciado por una veladora, dado a que la casa no contaba con servicio de energía eléctrica.



Al momento del siniestro, los pequeños estaban bajo el cuidado de su abuela, quien había salido a comprar cena, mientras que su madre se encontraba trabajando.



Al percatarse de las llamas, vecinos intentaron auxiliarlos y derribaron la puerta de la vivienda para ingresar; ambos niños fueron rescatados inconscientes.



Durante el traslado al hospital, Iker Eduardo fue detectado sin signos vitales, mientras que su hermana Mia Guadalupe falleció posteriormente, mientras recibía atención médica.