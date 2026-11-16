Dos hombres fueron detenidos por la Policía Preventiva en la invasión Altares, al sur de Hermosillo, luego de que presuntamente agredieran a los oficiales a golpes durante una intervención policial.



Además, entre sus pertenencias les localizaron ocho unidades con hierba verde y seca, al parecer marihuana.



Los detenidos fueron identificados como Rodrigo Manuel 'N', de 40 años, y Rubén Gadiel 'N', de 30, quienes fueron interceptados a las 17:15 horas del domingo, en el cruce de las calles 19 y López Riesgo, donde los agentes realizaron la intervención que derivó en su arresto.



De acuerdo con los datos del reporte, los dos hombres reaccionaron de manera agresiva contra los elementos preventivos, a quienes les lanzaron patadas y puñetazos cuando intentaban realizar sus labores. Ante esta situación, los oficiales procedieron a asegurarlos y controlar la situación en el sitio.



Durante la revisión, los policías les hallaron las ocho unidades con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, las cuales quedaron aseguradas.



Rodrigo Manuel y Rubén Gadiel fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y los procedimientos legales que determinen su situación jurídica.