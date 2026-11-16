Bernardo ’N’ fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de fraude y se le determinó prisión preventiva oficiosa.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Veracruz, presuntamente habría recibido 20 millones de pesos para la construcción de un complejo de departamentos, recursos que presuntamente se utilizaron para otro fin distinto a lo acordado.

Según las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron en septiembre del 2023 en Boca del Río, cuando el ahora vinculado a proceso presuntamente recibió dinero de la víctima para gestionar un préstamo destinado a la construcción de un inmueble, misma que también habría firmado un contrato de apertura de crédito.

La Fiscalía continuara con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. La autoridad judicial determinó vincularlo a proceso y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 463/2026.