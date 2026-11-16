Una nueva caravana de migrantes hondureños y nicaragüenses intenta llegar a Estados Unidos tras salir de San Pedro Sula, Honduras. El grupo, integrado por entre 100 y 250 personas, busca cruzar hacia Guatemala por el punto fronterizo de Corinto para continuar su recorrido.

La movilización comenzó desde ayer domingo, luego de una convocatoria difundida en redes sociales. Los participantes se trasladaron hasta Corinto, ubicado en la frontera con Guatemala y a unos 360 kilómetros de Tegucigalpa, donde esperan ingresar al país vecino.

Entre los integrantes hay hombres, mujeres y familias con niños pequeños, quienes emprendieron el viaje con mochilas y otras pertenencias.

De acuerdo con testimonios recogidos por medios hondureños, algunos de los participantes decidieron abandonar Honduras y Nicaragua porque consideran que sus ingresos no son suficientes. Entre sus motivos para viajar a Estados Unidos mencionaron la búsqueda de mejores oportunidades y un futuro.

La defensora de derechos humanos Itsmania Platero informó que más de 3 mil hondureños han salido del país en caravanas migrantes durante 2026 con destino a Estados Unidos.

Esta es la cuarta movilización organizada en lo que va del presente año 2026. Las anteriores ocurrieron el 20 de septiembre, el 13 de octubre y el 3 de noviembre, todas con punto de partida en San Pedro Sula.

La nueva caravana salió dos semanas después de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas lograron el control legislativo, en medio de expectativas sobre un posible cambio en las políticas migratorias del presidente Donald Trump, quien ha sustentado su estrategia en deportaciones masivas.

El pasado 12 de noviembre, Trump amenazó con duplicar inmediatamente los aranceles a México si el Gobierno mexicano no detenía lo que calificó como enormes caravanas migrantes que buscan ingresar a territorio estadounidense.

Ese mismo día, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que ninguna caravana migrante ha llegado a la frontera con Estados Unidos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Según fuentes oficiales, alrededor de dos millones de hondureños viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, México, España e Italia, entre otros países. Sus remesas familiares superarán este año los 11 mil millones de dólares, de acuerdo con proyecciones oficiales.

PT