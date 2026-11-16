Un hombre de 58 años resultó lesionado por dos impactos de arma de fuego luego de discutir con su vecino por un cajón de estacionamiento, en la colonia Vicente Guerrero de Torreón, durante la madrugada de este domingo.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Séptima de Tiro, entre las calles Segunda y Tercera, donde el señor Rubén, de 58 años, se encontraba conviviendo con familiares y conocidos al interior de su domicilio.

De acuerdo con los testimonios, uno de los vehículos de los invitados habría causado molestias a un vecino, quien salió de su vivienda para reclamarles. La discusión subió de tono hasta que el hombre ingresó a su casa y, momentos después, salió con un arma de fuego.

Testigos señalaron que primero realizó disparos al aire y posteriormente accionó el arma contra Rubén, quien recibió un impacto en el abdomen y otro en el codo.

Sus familiares lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención médica y permanecía en recuperación. Por su parte, el presunto agresor fue detenido luego del reporte a Seguridad Pública, en un filtro ubicado en el ejido La Concha y la carretera Torreón-San Pedro, y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.