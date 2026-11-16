La difusión de un video en redes sociales, en el que se observa a una persona proporcionando un dispositivo de vapeo a una niña de alrededor de 2 años, derivó en una investigación por presuntos hechos de maltrato infantil en Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que, como parte de las indagatorias, se recabaron entrevistas y se ordenaron estudios médicos y toxicológicos a la menor. Además, se dio intervención a la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes para garantizar su bienestar y protección integral.

Por estos hechos, la Fiscalía solicitó al juez de control especializado en justicia para adolescentes la celebración de una audiencia inicial para formular imputación contra tres adolescentes señaladas en la investigación, por los delitos que legalmente correspondan.

La institución señaló que continuará con las diligencias correspondientes conforme a derecho y bajo el principio del interés superior de la niñez.