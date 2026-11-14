Seguridad

Localizan Restos Óseos en Rancho de Pesqueira en Sonora; Colectivo Sospecha que Son de un Menor

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, por lo que se espera el análisis forense para determinar, sexo y edad por parte de las autoridades

Localizan Restos Óseos en Rancho de Pesqueira en Sonora; Investigan Pertenecen a Menor de EdadLocalizan Restos Óseos en Rancho de Pesqueira en Sonora. Foto: Buscadoras por la Paz

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Localizan Restos Óseos en Rancho de Pesqueira en Sonora; Aparentemente son de un Menor de Edad | N+