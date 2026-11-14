Localizan Restos Óseos en Rancho de Pesqueira en Sonora; Colectivo Sospecha que Son de un Menor

Los restos óseos de una persona, aparentemente menor de edad, fueron localizados por el colectivo Buscadoras por la Paz, en un rancho de Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas.

El viernes pasado, Cecilia Delgado, dirigente de la agrupación de rastreadoras, informó sobre la localización de restos humanos tras una búsqueda en un predio ubicado a la altura del kilómetro 38 de la carretera Hermosillo - Santa Ana.

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se registró alrededor de las tres con cuarenta y cinco de la tarde, sobre una brecha de terracería al interior de un rancho, por lo que se solicitó la intervención de personal de Servicios Periciales, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Guardia Nacional y Policía Estatal.

Los restos óseos fueron hallados junto a un pantalón de mezclilla y otro de tela, color negro. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada, por lo que se espera el análisis forense para determinar, sexo y edad de la persona.