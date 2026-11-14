Seguridad

Decomisan Más de 28 Mil Litros de Huachicol en la Carretera Irapuato-Abasolo, Guanajuato

El chofer del tráiler fue detenido por un elemento de seguridad del Estado en un retén

El conductor de la unidad fue detenido y presentado ante las autoridades correspondientes.Foto: FSPE

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fuerzas de seguridad detienen camión con 28 mil 500 litros de combustible ilegal en Irapuato-Abasolo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Decomisan 28 Mil Litros de Huachicol en la Carretera Irapuato-Abasolo Guanajuato | N+