Decomisan Más de 28 Mil Litros de Huachicol en la Carretera Irapuato-Abasolo, Guanajuato

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) en conjunto con policías municipales lograron el aseguramiento de un camión con más de 28 mil litros de combustible en el tramo carretero de Irapuato a Abasolo.

De acuerdo a la dependencia de Seguridad, los hechos ocurrieron cuando los agentes observaron un tractocamión que arrastraba un remolque tipo cisterna. Al acercarse a dicha unidad, le marcaron el alto para inspeccionar la carga.

El conductor no puso resistencia y los elementos comenzaron con una inspección de rutina, sobre los carriles de extrema derecha de la carretera federal 90, Irapuato-Abasolo debajo del puente vehicular del Libramiento Sur de Irapuato y a un costado de la colonia El Trébol.

El tractocamión era un Freightliner color rojo y en su interior transportaba 28 mil 500 litros de presunto hidrocarburo. Los policías le solicitaron al chofer la documentación pertinente pero este no acreditó su legal traslado, por lo que quedó detenido y el combustible asegurado.

Después de un par de minutos, la vialidad volvió a la normalidad tras la inspección , sin que se viera el tráfico afectado.