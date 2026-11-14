Conductor Ebrio Choca Contra Filtro de Alcoholímetro en Torreón, Coahuila

Un conductor que presuntamente manejaba en estado de ebriedad protagonizó un fuerte choque contra un filtro de alcoholímetro en Torreón,

El percance ocurrió durante la madrugada de este sábado, antes de las 2:00 horas, cuando el filtro se encontraba instalado sobre la carretera a Mieleras, con la presencia de unidades de Vialidad, Grupo Reacción Torreón y grúas.

En ese momento, un automóvulo, conducido por José ‘N’, se encontraba detenido mientras su conductor realizaba la prueba de alcoholemia con un oficial. De repente, un vehículo compacto y, sin frenar, impactó la parte trasera del automóvil, proyectándolo varios metros hacia adelante.

En su trayecto, la unidad también golpeó el costado de una patrulla de Vialidad y estuvo a punto de arrollar a un agente de Tránsito, quien alcanzó a saltar para ponerse a salvo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y atendieron a ambos conductores, quienes afortunadamente no presentaron lesiones de gravedad.

Al conductor del vehículo responsable, identificado como Víctor Manuel ‘N’, se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado positivo. Posteriormente, fue detenido por elementos de la Policía y puesto a disposición del Ministerio Público por conducir bajo los influjos del alcohol.