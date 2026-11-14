Accidentes

Conductor Ebrio Choca Contra Filtro de Alcoholímetro en Torreón, Coahuila

Durante el percance, una patrulla de vialidad fue impactada por un vehículo

Conductor Ebrio Choca Contra Filtro de Alcoholímetro en Torreón, CoahuilaEl conductor chocó contra un filtro de alcoholímetro sobre la carretera a Mieleras en Torreón. Foto: N+

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