El Fiscal General de Coahuila, Federico Fernández, informó que el cateo realizado en un domicilio del Fraccionamiento Tulipanes está relacionado con una investigación por presunto tráfico de animales exóticos.

El inmueble, ubicado sobre la avenida Don Juan Saade Murra, permanece asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR), específicamente por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Especial en Investigación de Tráfico de Menores, Personas, Órganos y contra la Biodiversidad.

Este jueves, un día después de que se llevara a cabo la diligencia, se pudo observar al interior del domicilio un anuncio correspondiente a una clínica veterinaria, así como transportadoras y casas para perro, además de cinco mascotas que se encontraban en condiciones de abandono.

De acuerdo con lo observado, los animales permanecían en un espacio sucio y presuntamente no contaban con agua ni alimento, situación que generó un reporte que fue atendido por personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC).

Mientras tanto, el inmueble continúa bajo resguardo de las autoridades federales, como parte de las investigaciones relacionadas con el posible tráfico de especies y los hechos detectados durante el cateo.