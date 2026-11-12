Seguridad

Investigan Presunto Tráfico de Animales Exóticos en Domicilio de Saltillo, Coahuila

El lugar ubicado sobre la avenida Don Juan Saade Murra permanece asegurado por la Fiscalía General de la República

El lugar ubicado sobre la avenida Don Juan Saade Murra permanece asegurado por la Fiscalía General de la RepúblicaLa FGEC informó sobre el aseguramiento del domicilio relacionado presuntamente con el tráfico de animales exóticos. Foto: N+

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La FGEC informó sobre el aseguramiento del domicilio relacionado presuntamente con el tráfico de animales exóticos

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