Incineran Más de Dos Toneladas de Marihuana, Cocaína y Metanfetamina en Tijuana

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron una jornada de incineración de narcóticos y destrucción de sustancias aseguradas en Tijuana, entre las que se encontraban marihuana, cocaína, metanfetamina y medicamentos controlados.

Entre las cantidades destruidas se reportaron 991 kilogramos, 284 gramos y 645 miligramos de cannabis activa, así como una tonelada, 845 kilogramos, 197 gramos y 200 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

También fueron incinerados 560 kilogramos, 417 gramos y 600 miligramos de clorhidrato de cocaína; siete kilogramos y 711 gramos de clorhidrato de diacetilmorfina, además de dos kilogramos, tres gramos y 400 miligramos de cocaína.

En cuanto a otras sustancias, se reportó la destrucción de 61 gramos y 300 miligramos de CBD (cannabidiol), así como 30 litros de esta misma sustancia.

La lista también incluyó 20 mil 605 unidades de alprazolam, siete litros de clonazepam y 27 mil 668 unidades de este último medicamento.

La incineración se llevó a cabo con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Información Pamela Mercado

APG