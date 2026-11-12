Seguridad

Incineran Más de Dos Toneladas de Marihuana, Cocaína y Metanfetamina en Tijuana

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron la destrucción de distintos narcóticos, medicamentos controlados y otras sustancias aseguradas

Destruyen Más de Dos Toneladas de Marihuana, Cocaína y Metanfetamina en TijuanaDestruyen Más de Dos Toneladas de Marihuana, Cocaína y Metanfetamina en Tijuana | Foto: N+

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