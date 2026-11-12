Danna Yanina 'N' Espera Resolución Judicial Sobre su Posible Prisión Domiciliaria en Tamaulipas

Inició la sexta audiencia para la revisión de la medida cautelar de Danna Yanina 'N', presunta implicada en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, dicha audiencia, se está realizando en el Centro Integral de Justicia de Altamira, donde se determinará si la joven podrá continuar su proceso penal bajo prisión domiciliaria o permanecerá en prisión preventiva justificada.

Durante esta diligencia se prevé que el asesor jurídico de Alejandra Quintos, el abogado Álvaro Ávila Fonseca, exponga los respectivos actos de prueba, luego de que el día de ayer la defensa de Danna Yanina y el agente del Ministerio Público presentaran sus elementos ante la jueza.

Una vez concluida la exposición y valoración de los actos de prueba de ambas partes, se espera que la jueza de Control determine si existen condiciones para modificar la medida cautelar de la joven.

Por su parte, la asesoría legal de Danna Yanina mantiene una postura positiva ante la resolución que pudiera emitir la autoridad judicial. La audiencia continúa en desarrollo, por lo que se espera conocer en las próximas horas la determinación de la jueza.

La audiencia para la revisión de la medida cautelar de Danna Yanina, joven señalada por su presunta participación en el caso de Dafne Zapata, fue suspendida nuevamente y será reanudada este viernes 13 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el Centro Integral de Justicia de Altamira.

De acuerdo con lo señalado por el equipo jurídico de la joven, la suspensión se debió a que la presunta imputada, presentó una crisis nerviosa durante la diligencia, presuntamente derivada de los señalamientos realizados por el asesor legal de Alejandra Quintos durante la exposición de sus respectivos actos de prueba.

La audiencia continuará este viernes, cuando se espera que la jueza de control emita una resolución sobre la solicitud de modificación de la medida cautelar.