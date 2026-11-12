Seguridad

Danna Yanina 'N' Espera Resolución Judicial Sobre su Posible Prisión Domiciliaria en Tamaulipas

Durante esta diligencia se prevé que el asesor jurídico de Alejandra Quintos, el abogado Álvaro Ávila Fonseca, exponga los respectivos actos de prueba

Danna Yanina 'N' Espera Resolución Judicial Sobre su Posible Prisión Domiciliaria en TamaulipasDanna Yanina 'N' Espera Resolución Judicial Sobre su Posible Prisión Domiciliaria en Tamaulipas. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La decisión sobre la prisión domiciliaria de Danna Yanina está en manos de la jueza.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+