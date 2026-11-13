Sociedad

Megapuente en Tamaulipas: ¿Quiénes Descansarán del 13 al 16 de Noviembre?

A esta fecha se suma el sábado 14 y domingo 15, así como el lunes 16 de noviembre

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Atención Tamaulipas: del 13 al 16 de noviembre habrá un megapuente por la Revolución Mexicana.

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