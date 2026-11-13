Megapuente en Tamaulipas: ¿Quiénes Descansarán del 13 al 16 de Noviembre?

Habrá un Megapuente de 4 días en Tamaulipas durante noviembre, debido a la suspensión de actividades escolares y la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, los estudiantes de educación básica no tendrán clases el viernes 13 de noviembre, debido al registro de calificaciones correspondiente al primer periodo de evaluación. A esta fecha se suman el sábado 14 y domingo 15, así como el lunes 16, considerado día de descanso obligatorio, por lo que regresarán a las aulas el martes 17.

La institución informó que se deberán organizar guardias en las áreas que así lo requieran y que las actividades se reanudarán el martes 17.

En el caso de los trabajadores del sector público y privado, el lunes 16 será día de descanso obligatorio. Quienes deban laborar durante esta jornada deberán recibir, además de su salario correspondiente al día, un pago doble adicional, equivalente a un salario triple.

¿Qué se celebra el 16 de noviembre?

El descanso corresponde a la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, cuyo aniversario se celebra oficialmente el 20 de noviembre. Sin embargo, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el día de descanso obligatorio se recorre al tercer lunes de noviembre.

¿Cuándo será el próximo puente?

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la SEP, el siguiente fin de semana largo para estudiantes de educación básica será el viernes 27 de noviembre, debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que no habrá clases y se sumará al sábado y domingo.

En el caso de los trabajadores, el siguiente día de descanso obligatorio será el viernes 25 de diciembre, por la celebración de Navidad, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.