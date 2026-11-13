¿Seguirá Caído Outlook Mañana 13 de Noviembre 2026? Últimas Actualizaciones Sobre la Falla

La falla de Outlook podría continuar durante las primeras horas de este viernes 13 de noviembre de 2026, debido a que Microsoft todavía trabaja para solucionar los problemas que afectan a sus servidores de Exchange Online y otros servicios de Microsoft 365.

La compañía informó que identificó un proceso sobrecargado en los servidores afectados, responsable de establecer conexiones seguras. Esta situación provoca que algunos equipos dejen de procesar solicitudes, lo que impide a los usuarios acceder con normalidad a sus servicios.

Microsoft prepara un cambio de configuración que busca corregir el problema y comenzó a probarlo en un grupo reducido de servidores antes de aplicarlo de manera generalizada. También inició la reversión de un cambio reciente en la configuración de red que coincide con el inicio de la interrupción.

Hasta el momento, la empresa no ha confirmado una hora definitiva para el restablecimiento completo de los servicios.

Microsoft programó su siguiente actualización para este viernes 13 de noviembre de 2026, a las 2:00 horas UTC, lo que corresponde a las 20:00 horas del jueves 12 de noviembre en el horario del centro de México.

¿Qué servicios de Microsoft siguen afectados por la caída de Outlook?

La interrupción no se limita al correo electrónico. Microsoft informó que diferentes herramientas de su plataforma pueden presentar problemas cuando necesitan conectarse con Exchange Online.

Entre los servicios con posibles inconvenientes se encuentran Outlook, Microsoft Teams, Copilot 365, SharePoint Online, Microsoft Planner, Power BI y Microsoft Defender.

En el caso de Outlook, los usuarios podrían tener dificultades para acceder a sus buzones desde la versión web, la aplicación de escritorio o dispositivos móviles. También pueden registrarse retrasos en la entrega de correos electrónicos.

Otros servicios presentan las siguientes afectaciones:

Microsoft Teams : pueden fallar el calendario, la programación de reuniones y la creación de chats en determinadas organizaciones. La mensajería básica y las reuniones en línea continúan funcionando en gran medida.

Microsoft Copilot 365 : podrían presentarse problemas para cargar Copilot Chat, recibir respuestas y consultar información de trabajo, como correos, calendarios y archivos.

SharePoint Online : pueden fallar algunas funciones que dependen de Exchange Online, aunque el acceso directo a los archivos almacenados en la plataforma continúa funcionando.

Microsoft Planner y Tareas pendiente s: los usuarios podrían experimentar problemas para cargar las aplicaciones y utilizar planes y tareas.

Power BI : pueden registrarse errores al exportar determinados informes a PDF.

Microsoft Defender : algunas funciones de seguridad, como la verificación de enlaces, podrían presentar inconvenientes.

Microsoft 365 Educación: algunas herramientas relacionadas con tareas, progreso de lectura y seguimiento de actividades podrían verse afectadas.

La interrupción también puede repercutir en Microsoft Graph, Microsoft Intune, Microsoft Purview, Windows 365, Microsoft Fabric y los centros de administración de Microsoft 365.

¿Seguirá Caído Outlook Mañana 13 de Noviembre 2026?

En su más reciente actualización, Microsoft 365 informó que están viendo resultados positivos con sus esfuerzos para reiniciar la infraestructura afectada y recuperar la disponibilidad de los servidores de manera aislada.

"Estamos monitoreando activamente el rendimiento de estas porciones de infraestructura para verificar la estabilidad, lo que sospechamos que respaldará una mayor disponibilidad a medida que estas acciones se expandan de manera más amplia posteriormente", indicó en un breve mensaje.

PT