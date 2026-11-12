Por Falla de Microsoft, Estos Son los Servicios Caídos Hoy

Usuarios de distintas partes del mundo reportan fallas en los servicios de Microsoft este jueves. Las interrupciones comenzaron durante el mediodía y provocaron problemas para utilizar distintas herramientas de la compañía, tanto en sus aplicaciones como en sus sitios web.

De acuerdo con Downdetector, los primeros reportes comenzaron alrededor de las 11:34 horas. Los usuarios señalaron dificultades para ingresar a sus cuentas, iniciar sesión y utilizar las plataformas. Las fallas se extendieron a diferentes funciones del ecosistema de Microsoft.

Entre los servicios que presentan intermitencias están Outlook, Exchange Online, Microsoft Teams, Copilot, OneDrive, SharePoint y Microsoft Store. Los problemas incluyen dificultades para enviar y recibir correos, acceder a reuniones, consultar archivos en la nube y utilizar el asistente de inteligencia artificial.

En Outlook y Exchange Online, los usuarios reportaron problemas para acceder a sus buzones desde las versiones web y móvil. Microsoft identificó las incidencias EX1550543 y MO1550821 para dar seguimiento a los inconvenientes.

Por su parte, Microsoft Teams registró dificultades para visualizar contactos y acceder a reuniones, principalmente en Norteamérica. Copilot también presentó interrupciones en su función de chat y en el asistente integrado en las herramientas de la compañía.

En OneDrive y SharePoint se reportaron problemas de sincronización y acceso a archivos almacenados en la nube, mientras que Microsoft Store presentó dificultades puntuales para iniciar sesión y utilizar la tienda de aplicaciones.

En empresas de Estados Unidos reportan fallas en Microsoft Defender XDR y SharePoint Online.

A través de su cuenta oficial en X, Microsoft 365 informó que investiga los reportes relacionados con Exchange Online en América, bajo la incidencia EX1550543.

La compañía también confirmó que revisa los problemas para acceder y utilizar Microsoft Teams en Norteamérica, registrados con el folio TM1550488. Hasta el momento, continúa investigando las causas y el alcance de las interrupciones.