Si Pudiéramos Contactar Civilizaciones Extraterrestres, ¿Cuántas Contestarían? Estudio Responde

Supongamos que la galaxia está repleta de vida inteligente, capaz de enviar señales a través de las estrellas. Si pudiéramos comunicarnos con las civilizaciones extraterrestres que están allá afuera, ¿cuántas podrían contestar? ¿Cuántas nos dejarían en visto? Un nuevo estudio revela que incluso si no estamos solos en el universo, no nos sentiríamos muy acompañados.

Cuenta la historia que el físico Enrico Fermi, responsable del primer reactor nuclear, solía preguntar a sus alumnos en la Universidad de Chicago: ¿cuántos afinadores de pianos hay en Chicago? El ejercicio buscaba que ofrecieran una respuesta lógica y fundamentada, pese a la escasez de datos. Para responder, los estudiantes debían calcular cuántos habitantes, cuántas casas y cuántos pianos hay en la “Ciudad de los Vientos”.

¿El universo está lleno de vida o lleno de silencio?

Usando las mismas capacidades de deducción, Enrico Fermi calculaba que había una enorme probabilidad de que el universo estuviera lleno de civilizaciones avanzadas. Para él, la duda no era si había condiciones para la vida inteligente, sino dónde estaban todos. A este razonamiento se le conoce comúnmente como la paradoja de Fermi: un universo que está en silencio a pesar de que podría estar lleno de vida.

Desde entonces, los científicos y la ciencia ficción han lanzado sus propuestas. Una idea popular en las historias de extraterrestres, como la novela Matadero cinco de Kurt Vonnegut, es que no hemos sido contactados por aliens porque prefieren observarnos, como a los animales de un zoológico. No quieren interactuar con nosotros, solo estudiarnos o divertirse con nuestro comportamiento.

Más recientemente, el escritor chino Cixin Liu se hizo célebre por proponer que el universo es un Bosque oscuro, idea presentada en la novela homónima. En esta concepción, las civilizaciones son como los animales de la selva, que actúan con cautela extrema para no llamar la atención de posibles depredadores. Visto así, el universo está repleto de vida, pero pasar desapercibidos es una estrategia de supervivencia.

¿Hay posibilidades de contactar una civilización extraterrestre?

Ahora, el astrónomo Kohji Tsumura de la Universidad de Tohoku ha presentado un estudio descorazonador: según sus cálculos, incluso en un universo lleno de vida inteligente, las oportunidades de contactar con otras civilizaciones serían reducidas.

El científico propone un método novedoso: en vez de imaginar cuántas civilizaciones contemporáneas podríamos contactar, Tsumura calculó cuántas podríamos detectar incluso si no coincidimos de forma temporal. Como demostró la teoría de la relatividad de Albert Einstein, no existe un tiempo universal. El tiempo, por el contrario, no corre a la misma velocidad ni siquiera en todo el planeta.

Este fenómeno se magnifica a grandes distancias: así como nosotros vemos en el cielo estrellas que acaso ya murieron, un observador lejano podría ver ahora mismo cómo era la Tierra hace cincuenta o cien años. Como afirma el científico y escritor Carlo Rovelli, la idea de que existe un tiempo presente que abarque a todo el universo es simplemente absurda. Hay, en cambio, una infinidad de presentes y cada uno corre a una velocidad distinta.

A partir de este hecho, Tsumura calcula cuántas civilizaciones podrían llegar a saber de nosotros o cuántas podríamos saludar, incluso si no coincidimos en el mismo punto. Por nuestra ubicación en la galaxia, podríamos contactar con alienígenas a cientos o miles de años luz y luego no volver a saber de ellos. Sería la versión cósmica del ghosteo. Que nos saluden, responder y que nos dejen en visto.

En esta versión del problema de Fermi, el astrónomo calcula que podríamos contactar, a lo largo de nuestra existencia, un número modesto de civilizaciones: apenas 5, incluso en una galaxia rebosante de vida inteligente. Y esta cifra corresponde solo a las civilizaciones que saludan, no a las que responden.

Al respecto, Tsumura escribe: “Bajo este mismo límite, una civilización puede detectar, en promedio, un máximo de otras 5.5 civilizaciones, mientras que el número medio de comunicaciones completadas (con recepción de respuesta) cae por debajo de la unidad cuando χ≳1. Por tanto, el contacto podría ser un fenómeno común, incluso si la culminación de una comunicación bidireccional sigue siendo un suceso poco frecuente”.

Es decir: incluso si hay vida inteligente allá afuera, que saludemos y que nos respondan es un evento improbable. Podríamos llegar a comprobar que hay otras civilizaciones, pero tener una comunicación completa sería mucho más difícil. En un universo así, no estaríamos solos, pero no podríamos notar la diferencia. El artículo original sobre si pudiéramos contactar civilizaciones extraterrestres fue publicado en ArXiv.