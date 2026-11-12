Ciencia y Tecnología

Si Pudiéramos Contactar Civilizaciones Extraterrestres, ¿Cuántas Contestarían? Estudio Responde

Un nuevo estudio revela datos interesantes, ¿estaríamos aislados y sería difícil contactar con civilizaciones extraterrestres?

Proyecto SETI para búsqueda de civilizaciones extraterrestres en el año 2000¿Cuántas civilizaciones extraterrestres podríamos contactar y cuántas contestaría? Estudio responde. Foto: Reuters

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