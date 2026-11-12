Seguridad

Muere Maestro de Educación Física al Interior del CCH Sur de la UNAM, ¿Qué Pasó?

Las autoridades dieron a conocer los detalles del deceso del profesor al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades en CDMX

El deceso ocurrió al interior de las instalaciones del CCH Sur de la UNAMFoto: Google Maps
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+