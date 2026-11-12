Muere Maestro de Educación Física al Interior del CCH Sur de la UNAM, ¿Qué Pasó?

La comunidad del CCH Sur está de luto luego de que se diera a conocer la muerte de un profesor de educación física al interior de la escuela de la UNAM, ubicada en la alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México (CDMX). ¿Qué fue lo que ocurrió?

El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur informó que este jueves 12 de noviembre 2026, uno de los docentes perdió la vida en las instalaciones, por lo que se activaron los protocolos institucionales correspondientes y se notificó a las autoridades.

"Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y compañeros de trabajo ante esta irreparable pérdida", afirmó la Dirección del Plantel en un boletín.

Asimismo, pidió a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales del plantel. Hasta el momento se desconocen las causas exactas de su deceso. Más tarde se dio a conocer el que docente fue identificado como Israel González Villegas.

¿Quién fue Israel González Villegas, maestro que murió en el CCH Sur?

Israel González Villegas, era profesor de Educación Física en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH Sur) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tenía 50 años de edad y era muy querido por sus alumnos del turno matutino.

"Gracias por tanto profe, tantos Intra CCH y competencias a su lado, gracias coach", escribió una alumna.

Estudió en la Escuela Superior de Educación Física (ESEF), ya que el deporte era su verdadera pasión, la cual luego se unió a su amor por los PUMAS. Su familia compuesta por su esposa y dos hijas, siempre lo apoyaron en todas sus aventuras.

Foto: CCH Sur

Apenas hace unos meses y bajo su dirección, los equipos representativos de voleibol demostraron su compromiso y entrega en los XXIII Juegos Deportivos Escolares de Educación Media Suprior 2026. Por lo tanto, el equipo varonil obtuvo el tercer lugar, mientras que el femenil regresó con medalla de cuarto lugar.

En redes sociales, los alumnos han expresado diversas palabras de despedida, ya que aseguran que era un gran maestro y guía.

"Tus alumnos y equipo de voleibol, así como tus colegas te recordaremos", escribió el docente Ernesto Márquez.

Foto: Israel Glez Vill

Se espera que en próximos días la comunidad del CCH Sur de la UNAM realice un homenaje para despedirlo en el plantel donde tantos años brindó sus conocimientos.

EPP