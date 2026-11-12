Seguridad

Detienen a Empleado del Siapa por Intentar Cobrar 60 Mil Pesos a Comerciantes en Tlaquepaque

El empleado habría ofrecido gestionar la condonación de una deuda de más de 1.5 millones de pesos del Mercado Salvador Orozco Loreto a cambio del dinero

SiapaTrabajador del Siapa es detenido por intentar cobrar 60 mil pesos. Foto: N+

Destacado

Empleado del Siapa detenido por intentar cobrar 60 mil pesos a comerciantes de Tlaquepaque para condonar deuda millonaria

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+