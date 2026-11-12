Detienen a Empleado del Siapa por Intentar Cobrar 60 Mil Pesos a Comerciantes en Tlaquepaque

Un trabajador del Siapa fue detenido por presuntos actos de corrupción después de que habría intentado cobrar 60 mil pesos a los locatarios del Mercado Salvador Orozco Loreto, en Tlaquepaque, a cambio de una condonación de una deuda de un millón 508 mil 69 pesos.

Se trata de Javier ‘N’, empleado de la institución, quien se observa a través de un video difundido en redes sociales en donde trata de convencer a uno de los vendedores de entregar la cantidad de dinero a un segundo involucrado.

“Para que ustedes me entiendan, él va a manejar todo el descuento allá, claro, se tiene que ganar un dinerito. Van a pensar que es estafa, pero no es estafa, pero él también se va a ganar un dinerito allá, ¿sí me entiende?”, dice Javier ‘N’ en el video.

A través de un comunicado, el Siapa informó que tras las pruebas, mediante su dirección jurídica presentaron la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, lo que derivó en la captura del hombre.

Después de acudir al Mercado Salvador Orozco, por miedo a represalias, comerciantes optaron por no brindar mayor información del caso, sin embargo, sólo lograron corroborar que Javier ‘N’ fue a la zona por más de 12 días con tal de obtener el monto.

“Un cliente sí me dijo que lo habían hecho tonto con dinero porque pagó del Siapa. Es que uno ya sabe a dónde ir si tienes una deuda, tienes que ir a las instalaciones del Siapa, luz o agua, tú ve y arréglatelas si tienes deudas qué pagar”, dijo Imelda Morales, una de las comerciantes del mercado.

En lo que va del año, las autoridades han reportado casos relacionados con fraudes o actos de corrupción vinculados al Siapa para intimidar y cobrar dinero en al menos 15 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Tabachines, Constitución, Atemajac y Huentitán.