Suspenden Clases en Más de 60 Municipios de Puebla ante Pronóstico de Lluvias

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEP) informa que se suspenderán las clases presenciales el próximo martes 17 de noviembre de 2026, en todos los niveles educativos en 62 municipios de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.

Dicha resolución fue tomada ante la presencia de un sistema de baja presión, que provocará tormentas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo en dichas regiones

De acuerdo con el alertamiento y solicitud de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, se instruye que el servicio educativo se otorgue a distancia con apoyo de materiales didácticos con la finalidad de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores de la educación.

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Los municipios de la Sierra Norte considerados en la suspensión son: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Chiconcuautla, Chignahuapan, Cuautempan, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Honey, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

En la Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Chignautla, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Por último, la SEP Puebla, solicitó a padres de familia, tutores y comunidad escolar de los municipios señalados, mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades y seguir las recomendaciones preventivas de Protección Civil, a fin de evitar riesgos y proteger la integridad de la población.

Con información de N+

GMAZ