Educación

Suspenden Clases en Más de 60 Municipios de Puebla ante Pronóstico de Lluvias

La SEP dio a conocer que en las Sierras Norte y Nororiental no habrá actividades escolares presenciales para evitar incidentes con alumnos y docentes

Suspensión Clases 62 Municipios Sierra Norte Nororiental Puebla por Lluvias 17 Noviembre 2026La suspensión aplicará en la Sierra Norte y la Sierra Nororiental. Foto: X @conagua_clima

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La SEP anuncia suspensión de clases en 62 municipios de Puebla por tormentas. Educación a distancia para proteger a la comunidad escolar. Conoce los detalles y mantente informado.

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