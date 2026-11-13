Trump Quiere ‘Dejar Resuelto lo de Cuba’ Antes de que Irse de la Casa Blanca

Donald Trump declaró que quiere “dejar resuelto lo de Cuba” antes de que termine su segundo periodo en la Casa Blanca en 2029. Desde enero de este año el presidente impulsó un bloqueo energético que ha recrudecido la crisis en la isla.

La declaración ocurrió este jueves durante una entrevista telefónica con la cadena Salem News Channel. Según el mandatario, es Marco Rubio, secretario de Estado de origen cubano, quien está a cargo del asunto.

“Quiero dejar resuelto lo de Cuba antes de irme, y tenemos a alguien muy bueno y talentoso para encargarse de Cuba que se llama Marco, Marco Rubio. Sus padres son de Cuba y le encantaría hacerlo”, declaró Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos añadió que Cuba es “esencialmente un lugar o un país fallido”. Además, aseguró que cuenta con un amplio respaldo de la comunidad cubanoestadounidense en Florida.

Durante esta entrevista, se le preguntó al presidente sobre la posibilidad de una intervención militar en la isla. Trump respondió que “lo consideraría”.

Este 2026, la Casa Blanca lanzó un bloqueo energético que impidió el envío de crudo a la isla. Hasta septiembre, Cuba enfrentó ocho apagones nacionales. La mayor parte del petróleo que llegaba al país provenía de Venezuela, cuya política cambió radicalmente tras la captura de Nicolás Maduro.

Igualmente, el régimen castrista denunció ante la ONU que Estados Unidos ha detenido 7 mil contenedores con alimentos, medicamentos y dispositivos médicos en puertos de terceros países. Al respecto, el canciller cubano Bruno Rodríguez Padilla denunció que estas acciones son “un acto de castigo colectivo” contra su país, con el objetivo de crear una crisis humanitaria, lo cual es condenada por el derecho internacional.

Durante la pasada Asamblea General de la ONU, el representante del gobierno de Miguel Díaz-Canel afirmó que Washington presiona a empresarios de otros países para que abandonen sus inversiones en la isla. Además, acusó a Estados Unidos de instar a otros gobiernos para que renuncien a los servicios médicos cubanos.

Aunque la Casa Blanca ha tenido contactos discretos con La Habana, el diálogo entre ambos gobiernos no ha dado resultados concretos. Al respecto, el régimen castrista ha asegurado que “el futuro de Cuba jamás se decidirá en el norte”.