Internacional

Trump Quiere ‘Dejar Resuelto lo de Cuba’ Antes de que Irse de la Casa Blanca

Cuba denuncia que el bloqueo energético del presidente ha recrudecido la crisis en la isla; ahora Trump afirma que es un ‘estado fallido’

Donald Trump en conferencia de prensaDonald Trump quiere ‘dejar resuelto’ el tema de Cuba antes de que acabe su mandato. Foto: Reuters
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