Revelan Presunta Tercera Relación Extramarital de Jensen Huang, Exdirector de NVIDIA, ¿Quién Es?

El escándalo que rodea la salida de Jensen Huang de NVIDIA sumó una nueva revelación. El ahora exdirector ejecutivo habría mantenido una tercera relación extramarital, esta vez con otra empleada de la compañía tecnológica, de acuerdo con una investigación publicada este jueves 12 de noviembre de 2026.

Según dos personas familiarizadas con el asunto, citadas por la agencia de noticias Reuters, Huang habría sostenido una relación íntima con una segunda trabajadora de Nvidia. Su identidad no fue revelada y se señaló que no logró contactarla para conocer su versión.

Esta información se suma a otros dos romances extramaritales que habían trascendido en los últimos días, los cuales ya hemos abordado en N+, y que colocaron al cofundador de Nvidia en el centro de una controversia que culminó con su renuncia a la dirección de la empresa.

El primer caso involucra a Alice Huang, empresaria china y exdirectiva de Megaspeed International, compañía con sede en Singapur. De acuerdo con los reportes periodísticos, autoridades de inteligencia estadounidenses sospechaban que la mujer presuntamente mantenía vínculos con el Gobierno de China y que habría obtenido información relacionada con NVIDIA.

Ayer te informamos en N+, que la supuesta segunda relación, según The New York Times, habría sido con Kimberly Powell, vicepresidenta de atención médica de la empresa, quien presuntamente tenía una relación de subordinación laboral con el empresario.

Jensen Huang admite públicamente su infidelidad

El pasado 8 de noviembre, Jensen Huang reconoció públicamente que había sido infiel a su esposa y ofreció disculpas a su familia y a los trabajadores de NVIDIA.

En un mensaje difundido por la compañía, el empresario reconoció que sus decisiones habían lastimado a su esposa y a sus hijos, y asumió la responsabilidad por sus acciones.

También aseguró que colaboraría con la investigación independiente iniciada por la junta directiva de NVIDIA, luego de que surgieran reportes sobre un posible intento de inteligencia extranjera relacionado con su vínculo con Alice Huang.

La empresa informó entonces que no tenía motivos para creer que la seguridad nacional de Estados Unidos o los secretos comerciales de NVIDIA hubieran sido comprometidos, aunque aseguró que revisaría toda la información disponible.

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Jensen Huang renuncia a Nvidia tras 33 años al frente de la empresa

Este jueves 12 de noviembre, NVIDIA confirmó oficialmente la renuncia de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva, con efecto inmediato.

En un comunicado, la compañía informó que Colette Kress, quien se desempeñaba como directora financiera, asumirá el cargo de directora ejecutiva interina mientras se busca a una persona que ocupe el puesto de manera permanente.

La junta directiva también anunció el nombramiento de Harvey C. Jones como su primer presidente.

La salida de Huang ocurre después de 33 años al frente de Nvidia, compañía que cofundó en 1993 y que se convirtió en uno de los principales actores de la industria mundial de inteligencia artificial y semiconductores.

PT