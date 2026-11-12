Actualizan Guía para Detectar Cáncer de Próstata: Estos son los Riesgos por Color de Piel y Edad

Se anunciaron cambios en la guía para detectar cáncer de próstata, entre los elementos destacado son el riesgo por el color de piel y la edad de los pacientes, de acuerdo con lo determinado por la Sociedad Americana contra el Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés), que dio a conocer el informe este jueves 12 de noviembre 2026.

En 2010, se aconsejaba a los hombres que decidieran si someterse a estas pruebas tras analizar las posibles ventajas e inconvenientes con sus profesionales sanitarios. Tampoco se tenía una postura sobre si una persona debía someterse o no a estas pruebas de detección.

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, se estima que en 2026 se diagnosticará cáncer de próstata a 333 mil 830 hombres en Estados Unidos, y que 36 mil 320 hombres fallecerán a causa de esta enfermedad.

Entre las nuevas recomendaciones están las siguientes:

Análisis de sangre para medir los niveles de antígeno prostático específico (PSA) cada dos años en hombres con un riesgo promedio de entre 50 y 69 años.

Pruebas anuales a aquellos pacientes con antecedentes familiares de cáncer de próstata.

Se recomienda realizar pruebas de detección anuales entre los 45 y los 69 años en hombres afroamericanos, quienes presentan una incidencia 67% mayor y una tasa de mortalidad casi el doble que la de los hombres blancos.

Para los hombres de entre 70 y 74 años, el equilibrio entre los beneficios y los riesgos sigue siendo incierto; por ello, según las directrices, deben consultar con sus médicos sobre realizarse estas pruebas.

No se recomienda realizar pruebas de detección en hombres de 75 años o más; no obstante, algunas personas entre 75 y 79 años que gozan de muy buena salud podrían optar por continuar con estas pruebas, especialmente si sus niveles de PSA han mostrado un aumento en análisis previos.

Tampoco se recomienda realizar pruebas de detección en hombres de 80 años o más, ni en aquellos cuya esperanza de vida sea inferior a 10 años.

Uno de los temores era que se detectaran demasiados casos de cáncer que nunca habrían llegado a provocar síntomas; “en tales situaciones, el tratamiento podría derivar en efectos secundarios, como incontinencia e impotencia, sin ofrecer beneficios significativos".

Estos cambios detallados en la publicación Cancer Journal for Clinicians reflejan los beneficios de las pruebas de detección basadas en el PSA, junto con más estrategias para reducir los efectos adversos, tales como las biopsias y los efectos secundarios derivados del tratamiento.

Ahora se sugiere a los hombres realizar un segundo análisis de sangre y una resonancia magnética antes de programar una biopsia.

Las directrices indican que, en el caso de hombres diagnosticados con cáncer de próstata de bajo riesgo, se debe ofrecer inicialmente un seguimiento estrecho en lugar de un tratamiento activo.

Asimismo, se ha detectado que los tratamientos actuales presentan menos efectos secundarios, la cirugía robótica ha elevado la calidad de la atención médica, y los tratamientos de radioterapia son ahora más precisos y de mayor calidad.

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien padece cáncer de próstata comentó este anuncio al mencionar en sus redes sociales “Sé de primera mano el impacto de esta enfermedad, y sé que detectarla temprano salva vidas”.

El político demócrata aspiraba a la reelección en 2024, pero abandonó la carrera en plena campaña ante las presiones de su partido por las dudas sobre su avanzada edad. Cedió entonces el testigo a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien perdió frente al actual presidente, Donald Trump.

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"Si hubiera sabido que me sentía mal por tener cáncer, habría renunciado. No habría seguido adelante, porque no creo que un hombre de 80 años con cáncer deba postularse para presidente", declaró a la revista People en una entrevista para promocionar su nuevo libro de memorias.

Biden señaló, sin embargo, que durante su estancia en la Casa Blanca desconocía que padecía la enfermedad y creía que él "era la persona mejor preparada para el puesto".

El expresidente, que padece un cáncer de próstata en estadio 4, ha completado la radioterapia, recibe actualmente terapia hormonal y asegura que se siente "bien".

"No digo que vaya a vivir para siempre, pero lo importante es que tengo todas mis facultades, tengo acceso a todo lo que tenía antes y me siento bien", afirmó.

HVI