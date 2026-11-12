¿A Qué Hora Lloverá Mañana, 13 de Noviembre en CDMX y Edomex?

Quienes planean salir de compras durante el Buen Fin 2026 deberán tomar precauciones, pues para este viernes se pronostican lluvias en la Ciudad de México y el Estado de México. Si tienes pensado visitar plazas comerciales o recorrer establecimientos para aprovechar las ofertas, considera llevar paraguas o impermeable y anticipar tus traslados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que habrá cielo nublado por la mañana, ambiente fresco y presencia de bruma en el Valle de México. Por la tarde se esperan intervalos de chubascos en ambas entidades, que podrían estar acompañados de descargas eléctricas.

¿A qué hora lloverá en CDMX mañana 13 de noviembre?

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, en la Ciudad de México podrían presentarse lluvias débiles desde las 8:00 horas, con precipitaciones intermitentes durante la mañana. La probabilidad aumentará entre las 13:00 y las 16:00 horas, cuando se esperan condiciones más favorables para la lluvia. El pronóstico también contempla precipitaciones débiles durante la noche.

El SMN estima temperaturas mínimas de 11 a 13 grados y máximas de 19 a 21 grados en la capital, además de viento del norte con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

¿A qué hora lloverá en Edomex?

Para el Estado de México, Meteored también contempla lluvias débiles por la tarde. La probabilidad aumentará al mediodía y durante las primeras horas de la tarde. Entre las 14:00 y las 15:00 horas se pronostican chubascos con posibles tormentas eléctricas; hacia las 19:00 horas todavía podría presentarse lluvia débil.

El SMN también prevé intervalos de chubascos en el Estado de México. Las condiciones pueden variar entre municipios, por lo que conviene consultar las actualizaciones del pronóstico antes de salir.