Pronóstico del tiempo

Activan Alerta Amarilla por Lluvia Fuerte en CDMX; Línea 1 del Cablebús Suspende Servicio

Debido a las lluvias de esta tarde, las autoridades activaron la alerta para tres alcaldías, revisa aquí las zonas afectadas

Se registran fuertes lluvias al norte de la CDMXFoto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+