Activan Alerta Amarilla por Lluvia Fuerte en CDMX; Línea 1 del Cablebús Suspende Servicio

La tormenta eléctrica que se presenta al norte de la Ciudad de México (CDMX), provocó diversas afectaciones como en el Cablebús, donde determinaron suspender temporalmente el servicio en esa zona ante las fuertes lluvias de hoy 12 de noviembre; esto sabemos.

A través de redes sociales, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) indicó alrededor de las 16:00 horas que inició con el desembarque de personas usuarias en línea 1 por tormenta eléctrica en la zona norte.

"Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual", afirmó el sistema.

La ruta que va de Indios Verdes a la zona alta de Cuautepec, se mantuvo sin operación, por lo que las personas usuarias buscaron alternativas de movilidad. Casi una hora después y luego de la disminución en la actividad de tormenta eléctrica en zona norte, la Línea 1 reanudó la operación del servicio.

Sin embargo, las fuertes lluvias en CDMX continúan, por lo que la ciudadanía tiene que tomar precauciones para evitar contratiempos en sus traslados, en especial aquellas personas que se dirigen a la zona norte de la ciudad y sus límites con el Edomex.

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¿Dónde hay alerta amarilla por fuertes lluvias en CDMX?

En tanto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil (SGIRPC), activó la alerta amarilla por la intensificación de lluvias fuertes para el resto de la tarde y noche en tres alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero (GAM) y Venustiano Carraza.

El radar meteorológico señala que la lluvia de intensidad moderada a fuerte se registra en Azcapotzalco y GAM. Mientras que la mayor concentración de chubascos se localiza en la Venustiano Carranza.

En tanto, las lluvias débiles se presentan en la alcaldía Cuauhtémoc e Iztacalco. En el caso de la actividad eléctrica, Azcapotzalco y GAM son las que presentan las mayores afectaciones.

Según las autoridades, se espera una caída de lluvia entre 15 y 29 milímetros aproximadamente hasta las 21:00 horas. Al tratarse de una gran cantidad de agua es posible que se generen encharcamientos e inundaciones, por esta razón piden a los habitantes tomar sus precauciones y seguir estas recomendaciones:

Retirar basura de las coladeras al interior y exterior del hogar

Cerrar puertas y ventanas

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Conducir con precaución

Debido a las fuertes lluvias de hoy en CDMX, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) indicó que son condiciones meteorológicas que pueden afectar las operaciones de aterrizaje y despegue en los aeropuertos.

"Hasta el momento en el AICM operamos con normalidad", puntualizó en redes.

EPP