Habilitan Refugios en Baja California tras Pronóstico de Lluvias; Piden Tomar Precauciones

Lluvias fuertes en Ensenada y San Quintín, así como chubascos en otros municipios de Baja California, se esperan a partir de la noche del jueves 12 de noviembre y hasta el sábado 14, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Protección Civil de Baja California informó que el viernes 13 será el día de mayor impacto por las condiciones meteorológicas, con precipitaciones de mayor intensidad en la zona costa sur del estado.

Además de las lluvias, se pronostican rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, oleaje de hasta cinco metros de altura en la costa occidental y temperaturas de hasta menos cinco grados centígrados, con posible caída de aguanieve en las zonas serranas.

Ante este panorama, la dependencia recomendó revisar techos, coladeras y desagües para evitar filtraciones e inundaciones, conducir con precaución y no intentar cruzar arroyos o zonas inundadas.

También pidió mantenerse alejados de postes, árboles, cableado eléctrico y cualquier objeto que pudiera caer debido a las ráfagas de viento.⁠

Protección Civil informó que hay refugios temporales habilitados en Baja California para quienes habitan en zonas de riesgo o necesiten un espacio seguro. La ubicación de estos espacios puede consultarse en el siguiente enlace: https://difbc.rf.gd/albergues.php?vista=mapa

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y comunicarse al número de emergencias 9-1-1 ante cualquier situación de riesgo.

APG