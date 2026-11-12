Pronóstico del tiempo

Habilitan Refugios en Baja California tras Pronóstico de Lluvias; Piden Tomar Precauciones

Protección Civil estatal informó que las precipitaciones podrían extenderse hasta el sábado y compartió la ubicación de espacios temporales para resguardar a la población

Habilitan Refugios en Baja California tras Pronóstico de Lluvias; Piden Tomar PrecaucionesHabilitan Refugios en Baja California tras Pronóstico de Lluvias; Piden Tomar Precauciones | Foto: Protección Civil

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