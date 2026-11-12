Una Camioneta que Transportaba Carne Volcó por Piso Mojado en Periférico de Puebla

Un fuerte accidente con volcadura generó caos vial en carriles del Periférico Ecológico de Puebla a la altura de la Recta a Cholula, con dirección a la Vía Atlixcáyotl.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de productos cárnicos terminó sobre su costado después de derrapar en el pavimento mojado por la lluvia de este jueves.

Trabajadores de la empresa y voluntarios se sumaron al traspaleo de la mercancía, en espera de una grúa para poder retirar la unidad sinestrada. El accidente provocó cierre parcial y congestionamiento vial, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Usuarios del Periférico Ecológico reportan fila de vehículos de varios kilómetros y tráfico lento. No se reportaron personas lesionadas por el percance vial.

Con información de N+

JAPR