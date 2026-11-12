Accidentes

Una Camioneta que Transportaba Carne Volcó por Piso Mojado en Periférico de Puebla

Reportan congestionamiento vial a la altura del distribuidor vial de la Recta a Cholula

La mercancía fue traspasada a otra unidad de carga.La mercancía fue traspasada a otra unidad de carga. Foto: MC Noticias

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Volcadura en Periférico de Puebla: camioneta de carne derrapa en pavimento mojado y provoca caos vial.

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