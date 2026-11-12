Muere Efraín Rosas León, Actor Conocido como ‘El Gallo’
La organización lamentó la muerte y se unió al duelo de sus seres queridos
La organización lamentó la muerte y se unió al duelo de sus seres queridos
La Asociación Nacional de Actores (ANDA) informó el fallecimiento del actor Efraín Rosas León, conocido como “El Gallo”, quien participó en producciones de televisión, cine y programas de comedia. La organización lamentó su muerte y dedicó un mensaje de despedida a quien fuera uno de sus socios.
A través de sus redes sociales, la ANDA expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros del intérprete, además de recordar el cariño y compañerismo que lo caracterizaron durante su trayectoria profesional.
“Compañero entrañable, cuya presencia, cariño y compañerismo dejaron huella en quienes tuvieron la fortuna de conocerlo y compartir con él el camino de nuestra profesión”, publicó la asociación en su esquela.
Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.
El actor tuvo participaciones recurrentes en producciones y programas de comedia de Televisa. Uno de sus trabajos más recordados fue en la telenovela Hasta que el dinero nos separe, donde interpretó a “El Músculos”.
También formó parte de proyectos para televisión y cine, entre ellos la serie Camelia la Texana (2014), así como las películas Tenemos la carne (2016) y Todas las pecas del mundo (2019).
Su trayectoria incluyó además una participación en Párvulos: Hijos del Apocalipsis (2024), producción que se sumó a sus trabajos en la pantalla grande.