Muere Regina Torné, Actriz de ‘Como Agua Para Chocolate’ y Ganadora del Ariel

La actriz mexicana Regina Torné, recordada por interpretar a Mamá Elena de la Garza en la película 'Como agua para chocolate' (1992), falleció, informó la comunidad del Centro de Teatro y Cultura a través de un mensaje de despedida.

“Todo el Centro de Teatro y Cultura, nuestro director Rodolfo Iglesias y la delegada regional de la ANDA, Norma López, así como nuestra comunidad estamos de luto. Descanse en paz”, publicó la institución.

Por su parte, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) también confirmó la noticia y dio a conocer que el nombre real de la intérprete era Rosa Virgen del Pilar Martina Inchaustegui Anaya.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amistades y compañeros/as”, señaló la asociación en sus redes sociales.

¿Quién fue Regina Torné?

Regina Torné comenzó su carrera artística en 1962 como cantante de jazz. Poco después se dedicó a la actuación y debutó en el cine con la película 'Despedida de soltera' (1966).

Durante su trayectoria participó en producciones cinematográficas como 'Sólo de noche vienes', 'La señora Muerte y Viento salvaje'. También tuvo presencia en la televisión mexicana con telenovelas como Clarisa, 'Retrato de familia y Cielo rojo'.

Uno de sus trabajos más recordados fue el personaje de Mamá Elena de la Garza en 'Como agua para chocolate', película de 1992 dirigida por Alfonso Arau y basada en la novela de Laura Esquivel.

Por esta actuación recibió el Premio Ariel a Mejor Actriz, uno de los reconocimientos más importantes de su carrera.

Además de su trabajo en cine, televisión y teatro, Torné incursionó en la dirección de cortometrajes y participó en proyectos de doblaje.