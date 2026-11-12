Entretenimiento

Muere Regina Torné, Actriz de ‘Como Agua Para Chocolate’ y Ganadora del Ariel

El Centro de Teatro y Cultura informó sobre su fallecimiento mediante un mensaje de despedida

Regina Torné Foto: CuartoscuroRegina Torné Foto: Cuartoscuro

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