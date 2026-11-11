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Revelan Cartel del Coachella 2027 y Confirman Cuándo Estarán Madonna y Dua Lipa

El festival de California se realizará en abril con dos fines de semana de conciertos

Asistentes del Coachella 2026 12 de abril de 2026Asistentes disfrutan el Coachella 2026. Foto: Reuters

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Cartel del Coachella 2027: ¿Qué Artistas Se Presentarán y Cuándo Estarán Madonna y Dua Lipa? | N+