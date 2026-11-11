Revelan Cartel del Coachella 2027 y Confirman Cuándo Estarán Madonna y Dua Lipa

El festival Coachella 2027 dio a conocer su cartel oficial y confirmó la participación de estrellas internacionales como Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, SZA y Daddy Yankee.

Entre los nombres anunciados también está La Texana, proyecto musical originario de Tijuana que llevará una propuesta de rock alternativo en español a uno de los encuentros musicales más reconocidos de Estados Unidos.

El evento será dos fines de semana consecutivos: del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril de 2027, en el Empire Polo Club de Indio, California.

También se informó el regreso de Madonna al festival, así como la participación de Daddy Yankee en una producción especial.

¿Qué día se presentarán Dua Lipa y Madonna en el Coachella 2027?

El viernes 9 y 16 de abril será la presentación de Dua Lipa, quien encabezará la primera jornada. Ese mismo día se estará Madonna, además de Zara Larsson, Steve Lacy, Jisoo, Diljit Dosanjh, Peggy Gou, Kehlani, Solid Grooves, Giorgio Moroder, Social Distortion, Pinegrove, Angine de Poitrine, Leon Thomas, Drain Gang, Snow Strippers, Mike D 5D, Chris Stussy, Milo J, SG Lewis, Kelela, Franky Rizardo, Fetty Wap, Vintage Culture.

Además, The Damned, Atarashii Gakko!, Nettspend, American Football, xaviersobased, La Dispute, Haute & Freddy, The Hellp, Disco Dom, MPH, Bella Kay, This Is Lorelei, Womack Sisters, Mary in the Junkyard, Close Friends Only, Obskür, Jacob Lusk, Leenalchi, Bea Miller, Gang of Youths, Love Spells, Rafael, Nirosta Steel, Ragie Ban, Eli, Las Petunias, Violet Grohl, Jackie Hollander, Jamback, Marsolo y Noya.

El sábado 10 y 17 de abril: Tame Impala será el encargado de encabezar la segunda jornada. El programa incluye a Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Robyn, Role Model, ADÉLA, Måneskin, Solomun, NCT, Enigma, Underworld, Charlotte de Witte, Leon Bridges, Cloonee, Magdalena Bay, Barry Can't Swim, Boy Harsher, KI/KI, Mariah the Scientist, Bad Gyal.

Así como a Basement, Brutalismus 3000, Beltran, underscores, SB19, Twin Tribes, Odeal, Bassvictim, Los Pibes Chorros, Tiffany Day, no na, Mathame, ear, Vandelux, rommulas, Apollonia, Getdown Services, Good Neighbours, First Day Back, Jimi Jules, Twisted Teens, Murda Beatz, Villanelle, Kolter, Sidney Charles, La Texana, OMRI, Volkoder, Zimmer90, LuSiD y Dream Boat.

Domingo 11 y 18 de abril de 2027: SZA encabezará el cierre de cada fin de semana. Entre los artistas que compartirán la jornada se encuentran Don Toliver, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, Four Tet, The Neighbourhood, Becky G, Babymonster, Amelie Lens, Sara Landry, Remi Wolf, Tove Lo, Victoria Monét, EsDeeKid, Caroline Polachek, Chase & Status.

De igual manera, estará Muna, Boris Brejcha, Jorja Smith, The Avalanches, BOLO, Pennywise, Freddie Gibbs, Shygirl, Julia Wolf, Odd Mob, Ayra Starr, Lambrini Girls, AKRIILA, Dinner Party, Silva Bumpa, DJ Habibeats, Chanel Beads, Adam Ten, After, Zack Fox, Fat Dog, Omar, Genesis Owusu, Joshua Slone, The Mainliners, Marten Lou, Alex Wann, Chase West, Florence Road, Jazzy, TUL8TE, Jakob Nowell y The Castle.

Además, Daddy Yankee tendrá una participación especial anunciada bajo el concepto In the Desert.

FBPT