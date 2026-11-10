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Muere Toukie Smith, Actriz de ‘Miami Vice’ y Expareja de Robert De Niro, a los 74 Años

La actriz falleció tras una larga lucha contra la esclerosis múltiple, confirmaron sus hijos Julian Henry De Niro y Airyn De Niro

Sean Penn, Toukie Smith y Robert De NiroFallece la modelo y actriz Toukie Smith a los 74 años. Foto: AP

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