Muere Toukie Smith, Actriz de ‘Miami Vice’ y Expareja de Robert De Niro, a los 74 Años

Ha fallecido la modelo y actriz Toukie Smith a los 74 años. La noticia fue dada a conocer por sus hijos Julian Henry De Niro y Airyn De Niro, quienes nacieron durante su matrimonio con Robert De Niro.

Toukie Smith nació en Filadelfia en 1952, donde su madre era obrera y su papá era carnicero. Tanto ella como su hermano Willi Smith mostraron dotes artísticas desde muy temprana edad. Mientras que él estudió en la prestigiosa Escuela de Diseño Parsons, ella acudió al Instituto de Tecnología de la Moda, ambas en Nueva York.

Los hermanos habrían de coincidir en la industria de la moda. Mientras que Toukie Smith se decantó por el modelaje, su hermano se hizo diseñador de modas.

Ella también incursionó en la actuación durante la década de los ochenta y noventa: debutó en la popular serie Miami Vice. Posteriormente, participó en películas como Joe's Apartment y The Preacher's Wife.

Willi Smith, quien llegó a diseñar el vestuario de Elizabeth Taylor, falleció en 1987 debido a una infección bacteriana que contrajo durante un viaje a la India, a donde fue a buscar telas. Solo cuando fue internado en Estados Unidos, los exámenes de sangre revelaron que tenía VIH.

A partir de la muerte de Willi Smith a los 39 años de edad, Toukie Smith también incursionó en el activismo a favor de la comunidad LGBT durante la lucha contra el SIDA, como una forma de honrar la memoria de su hermano.

Toukie Smith estuvo casa con Robert de Niro entre 1988 y 1996. Tuvo dos hijos con el actor, los gemelos Julian Henry De Niro y Airyn De Niro. Esta última hizo pública su transición de género en 2025, donde contó en todo momento con el apoyo de ambos padres.

Los hijos de Toukie Smith confirmaron que la modelo falleció tras una dilatada lucha contra la esclerosis múltiple.