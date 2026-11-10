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Confirman que Habrá Fórmula 1 en Medio Oriente Pese a Preocupación por la Guerra

La Federación Internacional del Automóvil dio el visto bueno para cerrar el calendario 2026 tal y como estaba programado

El piloto británico Lando Norris conduce su auto McLaren durante el Gran Premio de Abu Dabi 2025.El piloto británico Lando Norris conduce su auto McLaren durante el Gran Premio de Abu Dabi 2025. Foto: Reuters

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