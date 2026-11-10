Confirman que Habrá Fórmula 1 en Medio Oriente Pese a Preocupación por la Guerra

Aunque hay mucha inquietud por la seguridad, debido a los conflictos armados en Medio Oriente, los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi se llevarán a cabo de acuerdo como estaba establecido en el calendario 2026 de la Fórmula 1. Esto es lo que sabemos al respecto.

Fue la la Federación Internacional del Automóvil (FIA) la que reveló que la temporada concluirá tal y como se había planeado. "Estamos perfectamente preparados y decididos a ofrecer dos fines de semana de Gran Premio excepcionales, así como una conclusión espectacular al Campeonato del Mundo de Fórmula 1".

Además el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, añadió en su cuenta de Instagram que "estamos trabajando estrechamente con nuestros socios para asegurarnos de que todo esté preparado para nuestros pilotos, nuestros equipos y nuestros aficionados”.

Hay que señalar que aún quedan tres Grandes Premios de Fórmula 1 en el calendario: el de Las Vegas, del 19 al 21 de noviembre; luego sigue el de Qatar, del 27 al 29 de noviembre; y finalmente el de Abu Dabi, que se corre entre el 4 y el 6 de diciembre.

La decisión se ha tomado luego de muchas conversaciones entre la FIA y los organizadores locales, ya que si bien hay riesgos asociados con los conflictos armados en la zona la cancelación hubiera significado perder decenas de millones de dólares.

Recordemos que en marzo pasado el Gran Premio de Arabia Saudita fue cancelado como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente. Como se sabe, la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos lleva meses y las noticias sobre un posible fin no son prometedoras.

Antes de que se diera luz verde a el Gran Premio de Abu Dabi, que es el último del calendario, se sondeaba la posibilidad de que la clausura se llevara a cabo en Imola, Italia. Pero ese plan ya fue descartado.

Justo este día el piloto Lewis Hamilton fue visto en Medio Oriente. De acuerdo con el gobierno de Egipto, el británico estuvo en el puesto fronterizo egipcio de Rafah y se reunió con trabajadores humanitarios que operan en la Franja de Gaza, devastada por la guerra.

De hecho, en un video difundido por las autoridades egipcias se ve a Hamilton, siete veces campeón del mundo, conversando con trabajadores humanitarios e informándose sobre el envío de ayuda humanitaria a Gaza, que quedó destruida a raíz de la guerra.

Con información de N+