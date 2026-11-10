Deportes

México vs Jamaica: Historial Previo a los Cuartos de Final de la Nations League

Ambas selecciones se han enfrentado un total de 29 ocasiones y la última vez que los Reggae Boyz vencieron al Tricolor, fue en 2017

Orbelín Pineda y Daniel Johnson durante un partido México vs Jamaica en 2023Orbelín Pineda y Daniel Johnson durante un partido México vs Jamaica en 2023 | Foto: Reuters
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Historial México vs Jamaica: ¿Cuántas Veces Han Jugado Previo a Cuartos de Final de Nations League 2026? | N+