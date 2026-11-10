México vs Jamaica: Historial Previo a los Cuartos de Final de la Nations League

A tan solo unos días de que se juegue el partido México vs Jamaica, el primero de los dos que están programados para esta Fecha FIFA, el equipo mexicano ya se prepara para frontar su primera gran prueba bajo el mando de Rafa Márquez.

El nuevo entrenador del equipo nacional no ha logrado ganar y, durante sus primeros cuatro compromisos al frente del cuadro mexicano, tiene marca de dos empates y dos derrotas.

Ahora, el timonel de la selección tendrá sus primeros dos compromisos de carácter oficial. La eliminatoria correspondiente a los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, que se jugará a ida y vuelta, definirá cuál de los dos equipos se meterá al Final Four del torneo.

El Tricolor se juega más que un pase a semis, pues en realidad también está en juego la clasificación a la Copa Oro. Los cuatro equipos que resulten ganadores de los Cuartos de Final también se clasificarán a la Copa Oro del 2027, mientras que los cuatro equipos perdedores avanzarán a las Preliminares, es decir que si México llega a perder la eliminatoria frente a Jamaica, deberá buscar su pase al torneo del próximo año por la vía del repechaje.

Además, México es el vigente campeón de la Nations League, por lo que también está jugándose la defensa del título.

¿Quién lideral el historial México vs Jamaica?

Afortunadamente para Márquez, históricamente México ha dominado a Jamaica y no pierde un partido frente a los Reggae Boyz desde hace casi diez años. Aquí te dejamos el historial entre estas dos selecciones previo al primer partido que los enfrentará durante la Fecha FIFA.

De acuerdo con datos de la FIFA, de los 29 partidos oficiales que han jugado México vs Jamaica, la Selección Mexicana lidera el historial por un amplio margen. Y es que el Tri registra 21 triunfos ante el conbinado caribeño, quien a su vez solamente ha logrado derrotar en 3 ocasiones a la escuadra mexicana. Estos dos países han empatado en 5 de sus compromisos.

Destaca que la última vez que México perdió con Jamaica fue en 2017, cuando se midieron en la Copa Oro de ese mismo año.

Aquí te dejamos todos los partidos oficiales en los que México se ha enfrentado a Jamaica: