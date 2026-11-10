Se Retiran Manifestantes de la Autopista México-Puebla: Continúa Congestionamiento Vial

Después de varias horas de bloqueo total sobre la autopista México-Puebla a la altura de San Miguel Xoxtla, el grupo de manifestantes que cerró el paso a la circulación se retiró de la cinta asfáltica.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó que la protesta se retiró del km. 108, sin embargo, la carga vehicular continúa después de haberse formado una fila de por lo menos 6 kilómetros.

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El cierre a la altura de Xoxtla de este martes, se debió a una movilización en diferentes puntos de la capital poblana, por parte de supuestos familiares de reclusos del Cereso de San Miguel. Los manifestantes denuncian supuestas irregularidades al interior del penal.

Después de cuatro horas de bloqueo, quedó liberada la autopista México-Puebla, a la altura de San Miguel Xoxtla, uno de los ocho puntos cerrados por familiares de personas privadas de la libertad del Cereso de San Miguel.

La apertura ocurrió tras el diálogo e intervención de la secretaría de seguridad pública estatal.

El Gobierno del Estado de Puebla informó que posterior al diálogo, se acordó la liberación de los 8 puntos de bloqueo en la zona metropolitana.

Periférico ecológico a la altura del C5 Av. Reforma y 11 Sur, zona Centro Av. Reforma y 3 Sur, zona Centro Casa Aguayo, en 14 Oriente y bulevar 5 de Mayo Autopista México-Puebla, a la altura del puente de Xoxtla, ambos sentidos. Caseta hacia Atlixco, ambos sentidos Camino al Batán Comisión de Derechos Humanos, 5 Sur y 5 Poniente

Usuarios señalaron complicaciones para trasladarse a sus trabajos y consideraron que este tipo de protestas afecta a quienes deben cumplir con sus actividades y horarios.

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La protesta provocó una fila de vehículos de aproximadamente seis kilómetros, principalmente con dirección a Puebla.

Ante el congestionamiento, automovilistas y transportistas retiraron fragmentos del muro central para retornar y buscar caminos alternos.

Con información de N+

JAPR