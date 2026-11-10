Tráfico vehicular

Se Retiran Manifestantes de la Autopista México-Puebla: Continúa Congestionamiento Vial

Reporta Caminos y Puentes Federales que la circulación comienza a normalizarse, con importante carga vehicular

Caos vial en Periférico luego de horas de bloqueo en la autopista.Caos vial en Periférico luego de horas de bloqueo en la autopista. Foto: Facebook Noticias Río Frío de Juárez

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Manifestantes dejan la autopista México-Puebla, pero el congestionamiento persiste. Se recomiendan vías alternas.

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