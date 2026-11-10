Cultura

Presentan el Festival Internacional de Puebla 2026; Tendrá Más de 80 Actividades

Los organizadores dieron a conocer que esta celebración contará con sedes en seis municipios de la entidad y participarán más de 100 artistas

Festival Internacional Puebla 2026 Sedes Fechas Actividades Culturales Artistas InvitadosTodo lo que Debes Saber del Festival Internacional de Puebla 2026. Foto: N+

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Del 13 al 22 de noviembre, vive el arte en el Festival Internacional de Puebla 2026. Con 45 eventos locales y artistas de todo el mundo. Cultura gratuita para todos.

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