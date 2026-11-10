Presentan el Festival Internacional de Puebla 2026; Tendrá Más de 80 Actividades

La entidad poblana se prepara para convertirse en un gran escenario del arte y la cultura con la edición número 18 del Festival Internacional de Puebla (FIP) 2026.

Del 13 al 22 de noviembre, artistas nacionales e internacionales ofrecerán más de 80 actividades gratuitas, entre conciertos, danza, teatro, ópera, cine y exposiciones.

Las presentaciones se desarrollarán en 18 sedes distribuidas en seis municipios, entre ellos Puebla capital, y Pueblos Mágicos como San Pedro Cholula, Huejotzingo y Chignahuapan.

Fritz Glockner Corte, titular de la Secretaría de Cultura, adelantó que el FIP 2026 Va a tener 36 eventos de música, DOS exposiciones, eventos de teatro, exposiciones y 17 talleres de formación.

El festival reunirá a cerca de 100 artistas y agrupaciones, con propuestas culturales de varios países. Espacios emblemáticos como el teatro principal, el auditorio de la reforma y san pedro museo de arte formarán parte de los escenarios.

El talento poblano también tendrá una participación importante, con cerca de 45 actividades que permitirán mostrar la riqueza artística y cultural del estado. Durante diez días, las familias podrán disfrutar de espectáculos de talla internacional sin costo alguno.

José Luis Espinosa, Director del Festival Internacional de Puebla, indicó que llegarán artistas provenientes de Francia, Países Bajos, Argentina, Colombia, Cuba, y talento nacional originario de CDMX, Tlaxcala y Veracruz.

Con esta edición, el Festival Internacional de Puebla 2026 busca acercar el arte a más personas y consolidar al estado como un referente cultural en México.

Con información de Genaro Zepeda

GMAZ