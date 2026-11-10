Accidentes

Muere Trabajador al Caer de una Torre de Departamentos en San Pedro, Nuevo León

Un hombre perdió la vida luego de precipitarse desde uno de los niveles superiores de un inmueble ubicado en el sector Valle de San Ángel, mientras presuntamente realizaba trabajos en el lugar

Muere hombre al caer de balcón de edificio.Muere hombre al caer de balcón de edificio. Foto: N+

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Un trabajador muere al caer desde una altura de 10 pisos en San Pedro Garza García. El accidente ocurrió en la Torre Chipinque.

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