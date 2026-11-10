Muere Trabajador al Caer de una Torre de Departamentos en San Pedro, Nuevo León

Un trabajador perdió la vida luego de caer desde una altura aproximada de 10 pisos mientras realizaba labores en una torre de departamentos ubicada en el sector Valle de San Ángel, en San Pedro Garza García, Nuevo León. El accidente fue reportado sobre la avenida Valle de San Ángel, donde se encuentra la Torre Chipinque.

De acuerdo con los primeros informes de Protección Civil municipal, el hombre presuntamente se encontraba realizando trabajos en el inmueble cuando ocurrió la caída desde uno de los niveles superiores.

El impacto le provocó lesiones que terminaron con su vida en el lugar, por lo que, a la llegada de los cuerpos de auxilio, ya no presentaba signos vitales.

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Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Nuevo León y policías de San Pedro Garza García se movilizaron hasta el edificio para atender la emergencia y resguardar el área. Las unidades de las corporaciones permanecieron al interior de la propiedad mientras se realizaban las primeras diligencias relacionadas con el accidente.

Según la información proporcionada desde el lugar, la caída ocurrió en la parte posterior de la torre, por lo que el punto del incidente no era visible desde el acceso principal del inmueble. Se esperaba el arribo de agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para iniciar las investigaciones correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.