Seguridad

Detienen a Luis Arturo 'N', Titular de Prestaciones Médicas del IMSS Veracruz Sur

Autoridades federales dieron a conocer en el Registro Nacional de Detenciones la aprehensión del médico y el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció la separación del cargo

Detienen a Luis Arturo 'N', Titular de Prestaciones Médicas del IMSS Veracruz SurEl IMSS anunció la destitución del médico tras su detención. Foto: Miguel Montes de Oca

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Luis Arturo 'N', titular del IMSS Veracruz Sur, detenido por autoridades federales. El IMSS colabora con la FGR en la investigación.

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