Detienen a Luis Arturo 'N', Titular de Prestaciones Médicas del IMSS Veracruz Sur

La delegación Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado anunciando la separación del cargo de Luis Arturo 'N', titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS Veracruz Sur.

Según lo informado, el extitular fue capturado por autoridades federales, esto de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones. El Instituto anunció la separación inmediata del cargo, el cual será ocupado por el doctor Jorge Manuel Alegría.

El IMSS informó que colaborará con la Fiscalía General de la República (FGR) y que sus órganos internos revisan los procedimientos en los que participó el funcionario. Esta detención ocurre días después del operativo federal en el que fueron detenidos cinco trabajadores del IMSS adscritos a Córdoba y Orizaba.

Hasta el momento, la FGR no ha informado cuáles son los delitos que se le atribuyen al médico que fue detenido, ni tampoco más datos acerca de su situación jurídica.