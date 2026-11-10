Caravana de 2 Mil Migrantes Sale de Chiapas Rumbo a EUA tras Resultado de Elecciones

Una caravana de 2 mil migrantes procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua partió de Chiapas hacia Estados Unidos, una semana después de las elecciones intermedias de ese país donde los demócratas ganaron el control legislativo al presidente estadounidense, Donald Trump.

La actual caravana, que salió el sábado desde San Pedro Sula, Honduras, comenzó su andadura esta tarde desde Tapachula, Chiapas. Desde el sur de México hasta la frontera con Estados Unidos hay casi 3 mil kilómetros de distancia.

La victoria de los demócratas en las elecciones intermedias de Estados Unidos, con la que recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, abrió un nuevo escenario político para Trump y generó expectativas sobre un posible freno a sus políticas migratorias de mano dura.

Tras la derrota electoral, Trump anunció el nombramiento de Stephen Miller, arquitecto de la agresiva actual política migratoria de Estados Unidos, como su nuevo jefe de Gabinete, lo que ha sido interpretado como una reafirmación del presidente estadounidense en sus posturas más beligerantes pese a la debacle en las elecciones legislativas del pasado martes.

“El gobierno estadounidense sabe que el 19 % de la comunidad latina es la que hace el trabajo pesado, lo que es la construcción y la hotelería. Entonces, en este momento ha visto que ha bajado ese punto de trabajo y creo que tal vez nos dé la oportunidad de entrar”, afirmó Álvaro José Vanegas Estrada, migrante de Nicaragua.

Aunque la idea central de los migrantes es ingresar a Estados Unidos, en el caso de Vanegas su plan es esperar en el norte de México un tiempo para trabajar y sostener a su familia, a la espera de cambios en Washington.

Por su parte, Bili Noe Martínez Colindres, migrante de Honduras, pidió al Instituto Nacional de Migración (INM) que los dejen caminar pacíficamente.

“Nosotros solo queremos un sueño para nuestras familias, respeto a nosotros, respetamos a México y Guatemala. Es el llamado que le hacemos como hondureños a usted señora presidenta (Claudia Sheinbaum) que nos apoye con ese permiso”, apuntó Martínez.

No obstante, y pese a la esperanza entre los migrantes, Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana A.C, consideró que, tras los resultados electorales en Estados Unidos, no se esperan novedades en la política migratoria.

AMP