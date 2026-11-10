Seguridad

Hallan a Interno Muerto en su Celda en Penal El Castillo de Mazatlán; Van 3 en 15 Días

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, de manera preliminar, el deceso se investiga como un presunto suicidio

Hallan Interno Muerto en su Celda en Penal El Castillo de Mazatlán; Van 3 en 15 DíasVigilancia en el Centro Penitenciario “El Castillo” en Mazatlán, Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

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