Hallan a Interno Muerto en su Celda en Penal El Castillo de Mazatlán; Van 3 en 15 Días

Un interno fue localizado sin vida dentro de su celda en el centro penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, de manera preliminar, el deceso se investiga como un presunto suicidio.

Según las autoridades, el personal del penal se percató de esta situación y avisó a las autoridades correspondientes. La Fiscalía General local quedó a cargo de los trabajos forenses y las investigaciones correspondientes para esclarecer oficialmente las causas del deceso.

El área de Trabajo Social del penal notificó a los familiares del recluso para que procedan con la reclamación del cuerpo. Con este hallazgo, van tres internos fallecidos en este centro penitenciario en un lapso de 15 días.

Este hecho ocurre un mes después de las riñas del 8 y 9 de octubre en el mismo penal, que dejaron 12 personas muertas, entre ellas un menor de 2 años que se encontraba de visita, además de 16 internos lesionados.

Esto sucede cuando la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, admitió este lunes que "aún no se restaura la paz" en este estado del noroeste de México, tras dos años de disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa y ante el repunte de la violencia en Culiacán y Mazatlán.

"Nuestro compromiso es la paz y lo vamos a lograr. Es nuestro objetivo estratégico y lo cumpliremos. Insoslayable la situación de estas últimas semanas", dijo Domínguez Nava durante la firma de dos convenios para fortalecer la seguridad pública en Sinaloa, con la participación del Gabinete de Seguridad del Gobierno mexicano.

Según reportes de prensa, Sinaloa registró en octubre 191 asesinatos, la cifra mensual más alta de 2026 y la segunda mayor desde el inicio de la confrontación entre grupos criminales, en septiembre de 2024.

"A la sociedad de Mazatlán, del sur del estado y de todo Sinaloa les compartimos que los gobiernos federal y del estado estamos trabajando en las tareas correspondientes. No hemos logrado lo que todos deseamos, restaurar la paz. Pero estamos trabajando con denuedo y entrega total", añadió la mandataria regional.

Domínguez Nava señaló que las autoridades "reconocemos la magnitud del problema, una confrontación que ya rebasa los dos años con el agravio de vidas sacrificadas es inaceptable toda muerte impuesta".

Sinaloa afronta desde septiembre de 2024 una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa, intensificada tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'El Mayo' Zambada, en julio de ese año.

Desde entonces, el estado ha registrado homicidios, desapariciones y ataques armados, pese a los operativos federales y estatales.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la confrontación entre grupos criminales "modificó las condiciones de seguridad en distintas regiones del estado y generó una situación extraordinaria que ha requerido una respuesta permanente de las instituciones del Estado mexicano".

El alto funcionario precisó que de octubre de 2024 a octubre de 2026 las autoridades federales y estatales han detenido a más de 3 mil personas y decomisado 145 toneladas de droga, entre ellas más de una tonelada y dos millones de pastillas de fentanilo.

Además, García Harfuch indicó que se han incautado 7 mil 200 armas de fuego, equivalentes a un 20% del total decomisado en el país, y desarticulado más de 2 mil 600 laboratorios y áreas utilizadas para producir metanfetamina.

Con información de Erika Palma